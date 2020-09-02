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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبنانى يلتقى السفير الألمانى ووفد شركة سيمنز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:01 م
ميشال عون
ميشال عون
مروة عنبر
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التقى ​الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء،​ وزير ​الطاقة​ في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر و​السفير الألماني​ ووفد من شركة سيمنز.

وأطلع الرئيس اللبنانى على قرار الشركة بمساعدة ​لبنان​ في تحسين قدرة معملي ​الزهراني​ و​دير عمار​ وزيادة إنتاج الطاقة من دون أي كلفة على ​الدولة اللبنانية​.

جاء ذلك تأكيدا على وقوف ​ألمانيا​ وسيمنز إلى جانب لبنان بعد كارثة الانفجار في المرفأ الشهر الماضى، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

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