الرئيس اللبنانى يلتقى السفير الألمانى ووفد شركة سيمنز
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:01 م
مروة عنبرطباعة
التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر والسفير الألماني ووفد من شركة سيمنز.
وأطلع الرئيس اللبنانى على قرار الشركة بمساعدة لبنان في تحسين قدرة معملي الزهراني ودير عمار وزيادة إنتاج الطاقة من دون أي كلفة على الدولة اللبنانية.
جاء ذلك تأكيدا على وقوف ألمانيا وسيمنز إلى جانب لبنان بعد كارثة الانفجار في المرفأ الشهر الماضى، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
وأطلع الرئيس اللبنانى على قرار الشركة بمساعدة لبنان في تحسين قدرة معملي الزهراني ودير عمار وزيادة إنتاج الطاقة من دون أي كلفة على الدولة اللبنانية.
جاء ذلك تأكيدا على وقوف ألمانيا وسيمنز إلى جانب لبنان بعد كارثة الانفجار في المرفأ الشهر الماضى، وفقا لموقع النشرة اللبناني.