الرئيس اللبنانى يلتقى السفير الألمانى ووفد شركة سيمنز

التقى ​الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء،​ وزير ​الطاقة​ في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر و​السفير الألماني​ ووفد من شركة سيمنز.وأطلع الرئيس اللبنانى على قرار الشركة بمساعدة ​لبنان​ في تحسين قدرة معملي ​الزهراني​ و​دير عمار​ وزيادة إنتاج الطاقة من دون أي كلفة على ​الدولة اللبنانية​.جاء ذلك تأكيدا على وقوف ​ألمانيا​ وسيمنز إلى جانب لبنان بعد كارثة الانفجار في المرفأ الشهر الماضى، وفقا لموقع النشرة اللبناني.