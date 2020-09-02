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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخماد حريق استمر ليومين بريف حمص بسوريا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
حريق
حريق
مروة عنبر
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تمكنت فرق الإطفاء السورية فى حمص صباح اليوم الأربعاء، من إخماد حريق واسع نشب بأحراج قرية قرب منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي.

وأفاد العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص، بأنه بعد جهد استمر يومين سيطر عناصر إطفاء حمص على الحريق في المنطقة وتمكنوا من إخماده صباح اليوم وتتم حاليًا عمليات تبريد المنطقة منعًا من تجدد النيران، وفقًا لوكالة سانا السورية.

وأشار جودا إلى أن صعوبة تضاريس المنطقة حالت دون وصول آليات الإطفاء بالسرعة الكافية على كل مناطق انتشار النيران، لافتًا إلى أن عناصر الفوج والدفاع المدني ومديرية الزراعة بذلوا جهودًا كبيرة على مدى يومين، إضافة إلى الاستعانة بكوادر الخدمات الفنية وعناصر قيادة الشرطة وإسعاف مديرية الصحة بحمص لتقديم كل الإمكانيات المطلوبة.

واندلع الحريق أمس الأول على الحدود الإدارية لحمص وحماة وطرطوس، وطال أشجارًا حراجية معمرة في منطقة جغرافية وعرة.

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