تفاصيل اجتماعات «مستقبل وطن» مع الأحزاب استعدادًا لانتخابات النواب

كشفت مصادر سياسية عن أن تحالف القائمة الوطنية الذي يقوده حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، يواصل تشكيل القوائم الانتخابية الخاصة به، وذلك بالتنسيق مع رؤساء وممثلى 11 حزبا سياسيا الذين شاركوا سابقا في القائمة الوطنية الموحدة «من أجل مصر» لانتخابات مجلس الشيوخ.وقالت المصادر لـ«الدستور»، إن أعضاء التحالف الوطني عقدوا عدة اجتماعات مغلقة، خلال الأيام القليلة الماضية، بمقر ائتلاف «دعم مصر» بالقاهرة ترأسها المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، لمناقشة آليات التنسيق فيما بينهم لخوض الانتخابات معًا سواء في قائمة موحدة أو على المقاعد الفردية في كل الدوائر على مستوى الجمهورية.المصادر أكدت أن التحالف الذي يضم أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الوفد، الإصلاح والتنمية، الحرية المصري، الحركة الوطنية، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المؤتمر، حماة الوطن»، لن يستمر على تلك الأسماء، ومن المتوقع أن يضم إلى ما يقرب من 5 أحزاب جدد، وذلك نظرا لاتساع المنافسة الانتخابية في النواب.وأوضحت المصادر أن الأحزاب المنضمة للتحالف بدأت في طرح مرشحيها للانضمام للقائمة، وكذلك الراغبين في خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، حيث إن هناك اتجاها لدى التحالف في التنسيق على خوض الانتخابات معًا في القائمة وعلى المقاعد الفردية على عكس ما تم في انتخابات مجلس الشيوخ التي كان التنسيق فيها على مقاعد القائمة فقط.ولفتت المصادر، إلى أن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل جميع الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس النواب، وذلك تحقيقا للصالح العام ولتكون هناك مشاركة أكبر من كل الأحزاب في الحياة السياسية.