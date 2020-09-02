حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 2 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تجد نفسك محاطًا بأشخاص أوفياء ويرغبون في مساندتك لتخطّي أزمتك المهنية.عاطفيًا: لا تتفرّد بقراراتك، ولا تنسَ أن للشريك حقوقًا عليك أن تحترمها وتحترمه أيضًا.صحيًا: لا تتوانَ عن النهوض باكرًا وممارسة المشي والقيام ببعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.