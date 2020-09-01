«قومي حقوق الإنسان» ينظم دورة لـ17 منظمة لمتابعة الانتخابات

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان دورة تدريبية لـ17 من منظمات المجتمع المدني الحاصلة على موافقات الهيئة الوطنية للانتخابات، لتدريب متابعيهم على قواعد متابعة العملية الانتخابية انطلاقًا من خطة عمل المجلس بشأن متابعة العملية الانتخابية.وتضمنت فعاليات الدورة التدريبية التعريف بدور المجلس بالإضافة إلى سبل التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى.كما تضمنت الدورة التعريف بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية بشكل عام، ومهارات الاتصال والتوجيه وأساليب العرض والتدريب، مهارات الرصد والتوثيق فى مجال الانتخابات وإعداد تقارير المتابعة اليومية الانتخابات.