رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي لبناني لـ«الدستور»: تكليف «أديب» بتشكيل الحكومة مفاجىء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:17 م
محمد سعيد الرز،
محمد سعيد الرز،
محمد عمر
طباعة
قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز، إن تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلفا لحسان دياب أمر مفاجىء فهو شخصية سياسية غير معروقة للكثيرين.

وأوضح السياسي اللبناني في حوار خاص لـ«الدستور» أن هناك مخاوف من تدويل قضية لبنان ووضعها تحت الوصاية الدولية بسبب فساد وفشل النخبة السياسة الحاكمة على مدار عقود، وإلى نص الحوار:

* كيف ترون تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة وهل سينجح في مهمته؟
تم تكليف الدكتور مصطفى أديب برئاسة الحكومة الجديدة في لبنان بشكل مفاجئ فهو غير معروف على الساحة السياسية اللبنانية، رغم أنه يملك مؤهلات علمية خاصة في المجال المالي والمصرفي وله علاقات دولية كسفير للبنان في ألمانيا منذ سبع سنوات، وحظي بمباركة فرنسية كونه عمل مدرسا في إحدى جامعات باريس.

* برأيك لماذا يوجد قبول لدى العديد من الأطراف السياسية بتكليف أديب لرئاسة الحكومة؟
معظم النواب الذين اختاروه في الاستشارات الملزمة لا تربطهم به أية معرفة وكل ما علم في هذا المجال هو أن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري اختاره ومعه ثلاثة رؤساء حكومة سابقين ووافق عليه الثنائي الشيعي وتيار رئيس الجمهورية وعدد من الأحزاب.

* ما أهم التحديات التي تنتظر رئيس الوزراء الجديد مصطفى أديب؟
تنتظر الرئيس أديب عدة مهام أولها سرعة تشكيل الحكومة الجديدة من أخصائيين مستقلين عن الطبقة السياسية، إذ أن حكومة رئيس الوزراء حسان دياب ضمت أخصائيين لكن غير مستقلين مما قيد حركة الحكومة السابقة بمواقف الأحزاب التي ينتمون إليها.
وثاني المهمات هو التزام الحكومة الجديدة ببرنامج زمني محدد لفرملة الانهيار المالي والاقتصادي وإعادة اعمار ما هدمه انفجار مرفأ بيروت، أما ثالث المهمات فهو إنجاز قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية واعتماد الدائرة الواحدة سواء على صعيد لبنان أو المحافظة الواحدة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس شيوخ يطمئن الطوائف ويشارك في بت القرارات المصيرية حسبما ينص الدستور الوطني.
ولا شك أنها مهمات ثقيلة على الحكومة الجديدة القيام بها وهي تمثل الخيار الوحيد المتبقي للبنان وإلا فإن مقومات الدولة الوطنية اللبنانية ستكون في خطر وجودي.

* كيف ترون زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الثانية إلى لبنان؟ وما هي النتائج المتوقعة عن الزيارة؟
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان ليستكمل مبادرته من أجل الإصلاح والتغيير وهو تحدث، كما وزير خارجيته جان لودريان، عن عواقب شديدة سيتعرض لها لبنان حال عدم السير في هذه المبادرة، وأبرزها اعتبار المجتمع الدولي أن الشعب اللبناني يحتاج إلى الحماية من الطبقة السياسية ما يفتح الطريق نحو تدويل المسألة اللبنانية، صحيح أن معظم أطياف الشعب اللبناني يرفض التدويل ويتمسك بالحل العربي الوطني للأزمة قياسا على كل التجارب اللبنانية السابقة التي لم ينفع فيها تقسيم أو تدويل واستطاع الحل العربي الوطني بقيادة القاهرة ومشاركة دول الخليج العربي ضمان وحدة لبنان واستقراره وأمنه وانتمائه العربي.
لكن إذا حصل التدويل فإن المسؤول الأول والأخير عن ذلك هو الطبقة الفاسدة التي تحالفت مع بعضها لتشكل سلطة حارمة مقابل شعب بأكمله أصبح محروم، وما بدل على ذلك هو مستندات مؤتمر باريس الثاني عام 2018 التي أظهرت بالوثائق أن الطبقة الحاكمة في لبنان منذ 32 سنة وحتى الآن أهدرت وتقاسمت ما قيمته 1700 مليار دولار طيلة هذه الفترة.

* أعلنت وزير وزيرة الجيوش الفرنسية عن إرسال فرقة عسكرية فرنسية جديدة الى بيروت مكونة من ٧٥٠ جندي.. كيف ترون هذه الخطوة وما أهدافها؟
لا شك أن إرسال المزيد من الجنود الفرنسيين ليلتحقوا بمن سبقهم إضافة إلى تواجد حاملات الطائرات الفرنسية والأميركية والبريطانية والروسية قبالة المياه الإقليمية اللبنانية مؤشر خطير على توجه معين نحو التدويل، ولذلك فإن خيارات لبنان باتت ضيقة جدا فإما الإصلاح وتغيير تسلط الفاسدين وإما مصيرا خطيرا ينتظر لبنان كدولة وشعب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

حبس مسئول المخابرات و3 ضباط لبنانيين في قضية انفجار مرفأ بيروت

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

حبس مسئول المخابرات و3 ضباط لبنانيين في قضية انفجار مرفأ بيروت

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفى والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد

ابنة عزت الطيري تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها المصاب بكورونا

غدًا.. محمد شعير يتحدث عن الرواية المحرمة بديوان بوك ستور

بطل «تيمون وبومبا».. مسيرة سامى صلاح أحد المكرمين بمهرجان المسرح التجريبى