وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل المتداول بشأن وجود غرف عزل قبل بداية العام الدراسي الجديد ليس ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، وإنما هذا يأتي ضمن خطة وزارة الصحة، نافيًا ما يتم تداوله بشأن الشكل الجديد للعام الدراسي فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح لـ«الدستور»: لم نحدد موعدًا محددا للإعلان بعد، ولكن أول الاسبوع المقبل إن شاء الله.وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد صرّح بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، واطلع الرئيس السيسي على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد.