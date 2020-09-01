رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مشاهير وحفلات جنس جماعي.. محطات في «قضية الفيرمونت»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:03 م
قضية الفيرمونت
قضية الفيرمونت
نوران إمام
طباعة
6 سنوات مرت على الحادث الذي هز السوشيال ميديا ليتم فتح سجلات الحادثة لأول مرة منذ 6 سنوات لتظهر التحقيقات تورط مشاهير في تلك الجريمة، حيث تم القبض خلال الساعات الماضية على اثنين من المتهمين الجدد.

السوشيال ميديا تفجر جريمة الفيرمونت

بدأت القصة عندما نشر حساب على موقع «إنستجرام» - مختص بنشر تفاصيل حوادث الاغتصاب- تفاصيل القصة مع الحفاظ على سرية هوية المجني عليها التي تم الاعتداء عليها بعد حفل بملهى ليلي تابع لفندق «فيرمونت»، حيث قدم 7 شباب للضحية مخدر دون علمها لتفيق وهي مُحاصرة بذئاب بشرية تنهش جسدها، ولم يكتفوا باغتصابها بل وحفروا أول حرف من أسمائهم على مناطق حساسة بجسدها، وتصوير مقاطع فيديو وهم يتناوبون الاعتداء عليها إظهارا للافتخار بما فعلوا.

إدارة الفندق تدخل على خط الأزمة

وخلال ساعات تصدرت قضية الفيرمونت ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى قضية رأي عام، بعد تداول أسماء لأبناء مشاهير ورجال أعمال وسياسيين كبار متورطين في تلك الجريمة، لتخرج إدارة الفندق ببيان على صفحتها الرسمية توضح أنها على علم بما يدور على منصات التواصل الاجتماعي وأنه جرى التواصل بين فريق عمل الفندق والمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم للضحية، مضيفة: «من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا» وأعلنت أنها ستقدم المساعدة للسلطات والجهات المسؤولة والمهتمة في حالة وجود تحقيق رسمي.

النيابة تبدأ التحقيقات بطلب من القومي للمرأة

وبدأ دور النيابة العامة عند تلقيها كتابًا من المجلس القومي للمرأة مضافا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة، حيث بدأت التحقيقات بعد أمر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي في بدء التحقيقات في ملابسات القضية بسرية تامة لمعرفة تفاصيل الجريمة.

مشاهير يتورطون في قضية الفيرمونت

أمرت النيابة العامة أواخر شهر أغسطس بضبط المتهمين في الواقعة ووضع أسمائهم على قوائم المنع من السفر لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وفي يوم 26 أغسطس أعلنت النيابة العامة في بيان عن هروب 7 متهمين في القضية إلى الخارج مصر، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة لتمر 24 ساعة ويتم ضبط أول متهم هارب "أمير زايد" وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قوى الأمن اللبنانية ألقت القبض على 3 متهمين هاربين بلبنان بطلب من مكتب الإنتربول في مصر، حيث أرسلت السلطات المصرية اسم 7 أفراد حاملين الجنسية المصرية هاربين بلبنان لاتهامهم في القضية.

مساء يوم 31 أغسطس، أمرت النيابة العامة، بحبس "أحمد الجنزوري" منظم الحفلات، وابنة الفنانة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية جريمة فيرمونت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

بدء صرف معاشات سبتمبر و«الساقطين» من العلاوات الخمس

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا للاطلاع على موقف العام الدراسي الجديد

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

يهدد خصوبة الرجل والمرأة.. مخاطر صحية للنوم المفرط

مقالات الرأي
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبوشامة.. ممالك النار.. و«باشا أغا»
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لقصة «باش تشليلك.. الملك الحديدى»

عزت القمحاوي: الوسط الثقافي تلقى ضربات من الموت والخوف

«القومي للطفل» يعرض «فنون شعبية» و«الفنان الصغير» على يوتيوب

بعد حراستها لتراث بيروت.. وفاة «سيدة القصر» إيفون سرسق