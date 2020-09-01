مشاهير وحفلات جنس جماعي.. محطات في «قضية الفيرمونت»

السوشيال ميديا تفجر جريمة الفيرمونت

إدارة الفندق تدخل على خط الأزمة

النيابة تبدأ التحقيقات بطلب من القومي للمرأة

مشاهير يتورطون في قضية الفيرمونت

6 سنوات مرت على الحادث الذي هز السوشيال ميديا ليتم فتح سجلات الحادثة لأول مرة منذ 6 سنوات لتظهر التحقيقات تورط مشاهير في تلك الجريمة، حيث تم القبض خلال الساعات الماضية على اثنين من المتهمين الجدد.بدأت القصة عندما نشر حساب على موقع «إنستجرام» - مختص بنشر تفاصيل حوادث الاغتصاب- تفاصيل القصة مع الحفاظ على سرية هوية المجني عليها التي تم الاعتداء عليها بعد حفل بملهى ليلي تابع لفندق «فيرمونت»، حيث قدم 7 شباب للضحية مخدر دون علمها لتفيق وهي مُحاصرة بذئاب بشرية تنهش جسدها، ولم يكتفوا باغتصابها بل وحفروا أول حرف من أسمائهم على مناطق حساسة بجسدها، وتصوير مقاطع فيديو وهم يتناوبون الاعتداء عليها إظهارا للافتخار بما فعلوا.وخلال ساعات تصدرت قضية الفيرمونت ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى قضية رأي عام، بعد تداول أسماء لأبناء مشاهير ورجال أعمال وسياسيين كبار متورطين في تلك الجريمة، لتخرج إدارة الفندق ببيان على صفحتها الرسمية توضح أنها على علم بما يدور على منصات التواصل الاجتماعي وأنه جرى التواصل بين فريق عمل الفندق والمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم للضحية، مضيفة: «من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا» وأعلنت أنها ستقدم المساعدة للسلطات والجهات المسؤولة والمهتمة في حالة وجود تحقيق رسمي.وبدأ دور النيابة العامة عند تلقيها كتابًا من المجلس القومي للمرأة مضافا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة، حيث بدأت التحقيقات بعد أمر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي في بدء التحقيقات في ملابسات القضية بسرية تامة لمعرفة تفاصيل الجريمة.أمرت النيابة العامة أواخر شهر أغسطس بضبط المتهمين في الواقعة ووضع أسمائهم على قوائم المنع من السفر لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وفي يوم 26 أغسطس أعلنت النيابة العامة في بيان عن هروب 7 متهمين في القضية إلى الخارج مصر، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة لتمر 24 ساعة ويتم ضبط أول متهم هارب "أمير زايد" وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.قوى الأمن اللبنانية ألقت القبض على 3 متهمين هاربين بلبنان بطلب من مكتب الإنتربول في مصر، حيث أرسلت السلطات المصرية اسم 7 أفراد حاملين الجنسية المصرية هاربين بلبنان لاتهامهم في القضية.مساء يوم 31 أغسطس، أمرت النيابة العامة، بحبس "أحمد الجنزوري" منظم الحفلات، وابنة الفنانة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية جريمة فيرمونت.