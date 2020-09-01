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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بروكسل» تعلن جدولًا زمنيًا لفرض عقوبات على تركيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:44 م
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
منار أحمد
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أبلغ جوزيب بوريل مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، خلال اتصال هاتفي، برسالة دول الاتحاد لتركيا بشأن التوتر في منطقة المتوسط، مشددًا على اتفاق الأعضاء على تحديد الجدول الزمني لعقوبات عدم التحرك نحو تهدئة التوتر في شرق البحر المتوسط، وفقًا لاجتماع مجلس الشئون الخارجية غير الرسمي الأسبوع الماضي في برلين.

وقال بوريل، في مقابلة صحفية في بروكسل، اليوم الثلاثاء: كان الاتحاد الأوروبي واضحًا للغاية في تضامنه مع اليونان وقبرص، وكان واضحًا جدًا فيما يتعلق بما يجب فعله من جانب من تركيا، حتى نتمكن من نزع فتيل وتهدئة الوضع، حسبما ذكر موقع كاثمريني اليوناني.

وأضافه نأمل أن يأخذ أصدقاؤنا وشركاؤنا الأتراك هذا في الاعتبار، ويبدأوا في التصرف وفقًا لذلك، حتى لا نضطر إلى اتباع المسار البديل للتدابير التقييدية.

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