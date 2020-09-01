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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة البرلمان» تطالب بتطبيق حاسم لضوابط زيارة المواقع الأثرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:14 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، بضرورة التطبيق الحاسم للتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل جميع المتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، وتوفير سبل الوقاية والحماية، وذلك مع بدء فتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف مرة أخرى، اليوم، للجمهور.

وقال صدقي، في بيان اليوم، إنه مع وجود زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، فإن الأمر يتطلب من جميع المسئولين والقائمين بالإشراف على المواقع الأثرية والمتاحف وأيضا جميع الزائرين سواء من المصريين أو السياح الأجانب الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وأعداد الزائرين من الرحلات السياحية للمصريين والأجانب.

وناشد النائب عمرو صدقي، الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية حرصا على سلامة الزائرين من المصريين والأجانب والقائمين والمشرفين على المتاحف والمواقع الأثرية.

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