تحرير 2243 قضية تموينية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط 2243 قضية تموينية متنوعة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.