رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: مصر تشجع ثقافة ريادة الأعمال بمراحل التعليم المختلفة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بجامعة مطروح، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وعن طريق نوادى ريادة الأعمال بالجامعات المختلفة، وبحضور الدكتورة غادة خليل- مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك استكمالًا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع بجامعات ومدارس عدد من المحافظات.

وفى ذلك الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة لدعم العمل الحر ولتشجيع الشباب المصرى أن يكون "صانع" للوظيفة وليس مجرد باحث عنها، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع رواد 2030، مؤكدة أن هدف المشروع يتمثل في تحقيق رؤية واضحة، وهى النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ولفتت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة، إلى أن مشروع رواد 2030 يستكمل الآن نشر فكر ريادة الأعمال عن طريق الحملات التوعوية "ابدأ مستقبلك" من خلال حملات إلكترونية عن طريق الفيديو كونفرانس، لتستهدف أكبر عدد من طلاب الجامعات وتغطي كل المحافظات، وذلك تنفيذًا لقواعد التباعد الاجتماعى لمواجهة جائحة كورونا.

ويشار إلى أن حملة "ابدأ مستقبلك" التى تم إطلاقها بعدد من جامعات مصر المختلفة وصلت لعدد كبير من الطلاب ما يقرب من ٩٠٠٠ طالب، وأطلقت الحملة بالمدارس أيضًا، حيث وصلت لأكثر من 300 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية على مستوى المدارس مع تجهيز عدد من الفصول النموذجية داخل المدارس لتطبيق الجلسات بها، إضافة إلى مشاركة طلاب حملة "ابدأ مستقبلك" في عدة معارض لعرض أفكارهم الابتكارية، ومنها المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل بمنتجاتهم.

وتطرقت الجلسة النقاشية إلي عدة موضوعات مهمة في مجال ريادة الأعمال، حيث ناقشت الجلسة أهمية ريادة الأعمال للدولة والشباب وصفات رائد الأعمال المتمثلة فى وضوح الهدف، والبحث عن أسلوب معين فى الحياة وعدم الخوف من الفشل، إضافة إلى أن يكون رائد الأعمال صاحب شخصية حالمة وفعالًا ولا يستسلم للعوائق، وما الفرق بين المشروع الريادي والمشروع العادى وكيفية نجاح رائد الأعمال، مع عرض قصة نجاح تحفيزية على شباب الجامعة لأحد رواد الأعمال الناجحين بمحافظة مطروح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تلقي طلبات تظلمات الدبلومات الفنية اليوم

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 25.5 مليون

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

المنتجات النباتية القابلة للدهن «سيئة السمعة»

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

«الأطفال لا يدفنون موتاهم» أحدث إبداعات فريد عبد العظيم

«الحداثة ومابعد الحداثة في الفن والأدب والعلم» جديد زين عبد الهادي

«الشارقة الثقافية» تحتفي ببيروت قصيدة لكل العصور

أحمد القرملاوي ينتظر صدور «ورثة آل الشيخ» خلال أيام