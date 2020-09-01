«التخطيط»: مصر تشجع ثقافة ريادة الأعمال بمراحل التعليم المختلفة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بجامعة مطروح، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وعن طريق نوادى ريادة الأعمال بالجامعات المختلفة، وبحضور الدكتورة غادة خليل- مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك استكمالًا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع بجامعات ومدارس عدد من المحافظات.وفى ذلك الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة لدعم العمل الحر ولتشجيع الشباب المصرى أن يكون "صانع" للوظيفة وليس مجرد باحث عنها، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع رواد 2030، مؤكدة أن هدف المشروع يتمثل في تحقيق رؤية واضحة، وهى النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.ولفتت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة، إلى أن مشروع رواد 2030 يستكمل الآن نشر فكر ريادة الأعمال عن طريق الحملات التوعوية "ابدأ مستقبلك" من خلال حملات إلكترونية عن طريق الفيديو كونفرانس، لتستهدف أكبر عدد من طلاب الجامعات وتغطي كل المحافظات، وذلك تنفيذًا لقواعد التباعد الاجتماعى لمواجهة جائحة كورونا.ويشار إلى أن حملة "ابدأ مستقبلك" التى تم إطلاقها بعدد من جامعات مصر المختلفة وصلت لعدد كبير من الطلاب ما يقرب من ٩٠٠٠ طالب، وأطلقت الحملة بالمدارس أيضًا، حيث وصلت لأكثر من 300 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية على مستوى المدارس مع تجهيز عدد من الفصول النموذجية داخل المدارس لتطبيق الجلسات بها، إضافة إلى مشاركة طلاب حملة "ابدأ مستقبلك" في عدة معارض لعرض أفكارهم الابتكارية، ومنها المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل بمنتجاتهم.وتطرقت الجلسة النقاشية إلي عدة موضوعات مهمة في مجال ريادة الأعمال، حيث ناقشت الجلسة أهمية ريادة الأعمال للدولة والشباب وصفات رائد الأعمال المتمثلة فى وضوح الهدف، والبحث عن أسلوب معين فى الحياة وعدم الخوف من الفشل، إضافة إلى أن يكون رائد الأعمال صاحب شخصية حالمة وفعالًا ولا يستسلم للعوائق، وما الفرق بين المشروع الريادي والمشروع العادى وكيفية نجاح رائد الأعمال، مع عرض قصة نجاح تحفيزية على شباب الجامعة لأحد رواد الأعمال الناجحين بمحافظة مطروح.