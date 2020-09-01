مالك مصنع يجمع 14 طن سكر مدعم ببني سويف

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك مصنع يعبأ السلع الغذائية المدعومة للبطاقات التموينية بمركز الفشن.وتم ضبط 14 طن سكر تمويني مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق، مجمع دون وجه حق وقدر بمبلغ 119000 جنيه، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الفشن.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.