بدء تلقي طلبات تظلمات الدبلومات الفنية اليوم

بدأت اليوم لجان النظام والمراقبة فى استقبال طلبات تظلمات الدبلومات الفنية، من نتائجهم للعام الدراسي 2019- 2020.وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات اطلاع التظلمات لطلبة الدبلومات الفنية، والتي تتضمن الآتي:- يتم تقديم طلبات الاطلاع هذا العام فقط بصورة استثنائية اعتبارًا من اليوم التالي لإعلان النتيجة ولمدة 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا.- يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من المواد المراد الاطلاع عليها، وذلك لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال البريد أو خدمة فورى 66616.- يتم السداد بمعلومية الرقم القومي للطالب، وبالنسبة للطلاب الوافدين يكون بمعلومة كود الطالب.- يتم استيفاء جميع إجراءات الاطلاع في ذات يوم طلب الاطلاع، وذلك للطلاب بمحافظات بعيدة عن مقر النظام والمراقبة.- يتم استفسار الطالب الراغب في التقدم بطلب الاطلاع عن عنوان مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مسئولي المدرسة التابع لها الطالب.- تبدأ مواعيد الاطلاع من اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر حتى 15 من الشهر الجاري.