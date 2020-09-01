ضبط مالك مصنع بـ8 أطنان زيوت فاسدة في أكتوبر

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية- زيت طعام- بمنطقة 6 أكتوبر ثانِ.وتم ضبط 8 أطنان زيت طعام معبأ داخل خزان بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، 1،170 طن زيت طعام معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائي.وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.