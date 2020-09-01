رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مالك مصنع بـ8 أطنان زيوت فاسدة في أكتوبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:13 م
زيوت فاسدة
زيوت فاسدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية- زيت طعام- بمنطقة 6 أكتوبر ثانِ.

وتم ضبط 8 أطنان زيت طعام معبأ داخل خزان بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، 1،170 طن زيت طعام معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائي.

وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

«الصحة»: 19 وفاة و176 إصابة جديدة بكورونا

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

رسائل نادرة متبادلة ما بين برنارد شو وكاتب مصري: ليس لدي مركبات نقص

وزيرة الثقافة: دورة «سناء شافع» تعكس إصرار الدولة على مواجهة التحديات

القرني ويوسف والسويدان.. أشهر السرقات الأدبية للدعاة

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفى والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد