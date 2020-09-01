يتغير موعد أذان الفجر من محافظة لأخرى، لذلك تستمر محركات "جوجل" في البحث عن موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية من قبل المسلمين، لأداء فريضة الصلاة أو لتحديد وقت للصيام، ويستغل المسلم هذا الوقت للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء المستمر والصلاة.ويقدم لكم "الدستور" موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية.موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في القاهرة ومحافظات مصر1 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في القاهرة الساعة 4:02 صباحًا.2 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في الإسكندرية الساعة 4:05 صباحًا.3 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في سوهاج الساعة 4:07 صباحًا.4 -موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.5 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.6 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.7 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.8 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.9 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.10 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في الغربية الساعة 4:01 صباحًا.11 - موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في الدقهلية الساعة 3:59 صباحًا.ومع حلول موعد أذان الفجر، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"، وقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: "من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ".وكانت دار الإفتاء قالت إنه ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكون حريصًا على أداء فريضة صلاة الفجر في أوقاتها وجماعة، فذلك هو الأحسن والأفضل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.