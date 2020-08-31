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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ناشيونال» تكشف تفاصيل انفجارين في أبوظبي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:22 م
انفجار
انفجار
منار أحمد
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كشفت الشرطة ووسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن ضحايا انفجارين منفصلين في العاصمة الإماراتية أبوظبي ومركزها السياحي بدبي.

فقد أشارت الشرطة إلى أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر، يوم الاثنين، في انفجارين منفصلين في العاصمة الإماراتية أبوظبي ومركزها السياحي دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن شخصين قتلا في الانفجار الذي وقع في العاصمة، والذي ذكرت صحيفة "ناشيونال" أنه ضرب مطعمى كنتاكي وهارديز في شارع راشد بن سعيد بالمدينة.

ويُعرف الشارع أيضًا بأنه طريق رئيسي يؤدي إلى المطار، حيث من المتوقع أن يهبط كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق، يوم الاثنين، في رحلة تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية أخرى.

وقالت الشرطة إن حادثة أبوظبي تسببت أيضا في عدة إصابات طفيفة ومتوسطة، وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة به.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الانفجار نجم عن "اختلال في تجهيزات حاويات الغاز بعد التزود بالوقود".

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمحلية أضرارا جسيمة للمطعمين، مع تصاعد عمود من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي للمبنى.

وأفادت وسائل إعلام محلية في دبي بأن شخصا لقي حتفه عندما انفجرت أسطوانة غاز في مطعم، في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" المملوكة لأبوظبي، نقلًا عن متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، إن الانفجار الذي وقع في دبي تسبب في حريق دمر الطابق الأرضي من المبنى، وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق خلال 33 دقيقة.

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