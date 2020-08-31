وزير العدل يتابع ميكنة منظومة الشهر العقارى لتقليل الزحام

يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، إجراءات ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، للتيسير على المواطنين ومنع التكدس.وتابع وزير العدل مع مساعديه إجراءات تنفيذ البرتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات لميكنة منظومة الشهر العقاري، وذلك عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري، والخدمات التي تتم على المحررات بعد شهرها، وكذلك إضافة خدمة الترجمة، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى وتطوير المرحلة الأولى من مشروع السجل العيني الزراعي، وما يستجد بخصوص السجل العيني الحضري والارتقاء بمنظومة العمل بالمكاتب الرئيسية بالمصلحة وفروع التوثيق، مع تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين في مصلحة الشهر العقاري.ووضعت الوزارة خطة لتجديد كل مكاتب الشهر العقاري، على 3 مراحل كل مرحلة 6 أشهر، وتنتهي بعد عام ونصف العام.وتقليلًا للتكدس ومنع الزحام أطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني play store ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية، ويشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.وجديد بالذكر أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة، ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.