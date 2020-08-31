«مدبولى» يجتمع بـ3 وزراء لمتابعة إزالة المخالفات

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمتابعة موقف إزالة مخالفات البناء.ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا بتفاصيل الاجتماع، وما آلت إليه الأمور عقب انتهاء الاجتماع الذي بدأ قبل قليل.وكان رئيس الوزراء عقد أمس اجتماعا مع محافظ ومسئولي الجيزة للتشديد على إزالة المخالفات والتصدي لأي عملية بناء عشوائي بكل حزم.