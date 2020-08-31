«الحماية المدنية» تنقذ 5 أشخاص احتجزوا في مصعد بحلوان

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، فى إنقاذ 5 أشخاص احتُجِزوا داخل مصعد بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتعطل مصعد واحتجاز أشخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور توجهت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.وتبين أن العقار مكون من سبعة طوابق، وتعطل المصعد ما بين الطابقين الأول والثانى ما أدى لاحتجاز 5 أشخاص بداخله، حيث تمكنت القوات من إخراجهم عقب تكسير فتحة بالحائط المؤدي إلى غرفة المصعد دون إصابات، ووجّه المواطنون الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.