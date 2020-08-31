المرشح الأبرز لحكومة لبنان: لم أدلِ بتصريحات وما ينسب إليّ مزور

أعلن السفير اللبنانى فى ألمانيا والمرشح الأبرز لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة مصطفى أديب، اليوم الإثنين، أنه لم يدل بأى تصريحات صحفية أو تغريدات.وقال أديب​، "يتم تداول ​أخبار​ ومواقف وتغريدات منسوبة إلي عبر حسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الإطار يهمني التأكيد أنني لم أدل بأي تصريح أو تغريدة، وبالتالي فكل ما ينسب اليّ مختلق ومزور، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.يذكر أن معظم التكتلات النيابية الرئيسية داخل البرلمان اللبناني، أعلنت عن دعمها تسمية أديب، لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.