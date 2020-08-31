«تطور جديد» في واقعة تعدى سيدة على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

باشرت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، في تطور جديد، التحقيقات في اتهام سيدة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة، وتبين من التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة، فاعترضت، ووجهت للضابط ألفاظاً خارجة وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية، وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.تعود تفاصيل الواقعة عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، فيديو التعدي على الضابط، وأظهر الفيديو المتداول مشادة كلامية بين ضابط شرطة وسيدة تزعم أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تتفوه بألفاظ خارجة وتقوم بنزع رتبته الميري.