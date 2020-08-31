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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«تطور جديد» في واقعة تعدى سيدة على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:09 ص
تعدي سيدة على ضابط
تعدي سيدة على ضابط شرطة
حسام التمساح
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باشرت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، في تطور جديد، التحقيقات في اتهام سيدة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة، وتبين من التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة، فاعترضت، ووجهت للضابط ألفاظاً خارجة وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية، وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، فيديو التعدي على الضابط، وأظهر الفيديو المتداول مشادة كلامية بين ضابط شرطة وسيدة تزعم أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تتفوه بألفاظ خارجة وتقوم بنزع رتبته الميري.

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