سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 31-8-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 31-8-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالميًا، أغلقت بورصة الكويت، خلال ختام تداولات تعاملات جلسة أمس الأحد، على ارتفاع كافة مؤشراتها، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحًا 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5874.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحًا 21.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4194.04 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 21.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5310.68 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% رابحًا 22.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4206.28 نقطة.وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 298.4 مليون سهم بقيمة 39 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9613 صفقة.محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي مقابل تراجع سعره في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية.سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 31-8-2020ارتفع سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.07 جنيه وللبيع 52.23، وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه للشراء 51.71 جنيه وللبيع 52.18، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 52.24.أسعار الدينار الكويتيوفي بنك كريدي أجريكول تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.17 جنيه وللبيع 51.75، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.90 جنيه وللبيع 52.10، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.13، أما في بنك عودة فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.10 جنيه وللبيع 52.19.كما تراجع الدينار في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.06 جنيه وللبيع 52.10، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 49.02 جنيه وللبيع 51.99، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدينار للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.13.كما واصل الدينار الكويتي تراجعه اليوم في البنوك المصرية الأجنبية ليسجل في المصرف العربي الدولي للشراء 51.70 جنيه وللبيع 52.01، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.13.