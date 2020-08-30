رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد فتح الحضانات.. 10 نصائح لوقاية طفلك من كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:48 م
نيفين القباج،
نيفين القباج،
طباعة
أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الحضانات التي تمت إعادة فتحها حتى الآن 1052 حضانة، في 26 محافظة، وفي السطور التالية تقدم 1 نصائح وإجراءات لوقاية طفلك من فيروس كورونا المستجد:

1- يجب ان يتوفر بالحضانة مقياس للحرارة عن بعد ليتم قياس درجة حرارة العاملين، والأطفال بشكل يومي حفاظا على حياتهم.

2- تأكد من عدد الأطفال الموجودين بالحضانة، لا تزيد نسبتهم عن 80%من السعة الاستيعابية لمساحة الحضانة.

3- أكد على طفلك ان يراعي المسافة "التباعد الاجتماعي"و ان لا تقل عن متر واحد على الأقل.

4- قم بتعليم طفلك ضرورة العطس في المنديل، ومراعاة إلقائه بعد الاستخدام على الفور حفاظا عليه وعلى زملائه.

5- أكد على طفلك عدم تبادل الأدوات والشخصية مع زملائه حرصا على عدم انتقال العدوى.

6- ضع مع طفلك زجاجة من مطهر أو الكحول لتطهير يديه.

7-احرص على تحضير وجبات لطفلك لحمايته من تتناول أي شيء من الخارج لعدم انتقال العدوى.

8- ضع مع طفلك مستلزماته الشخصية كالصابون، والكحول، والمطهر، ومناديل خاصة به.

9- قم بالتأكيد على طفلك بتجنب لمس اليدين، أو العين، أو الأنف لتفادي انتقال الفيروس داخل الجسم.

10- قم بالكشف على صحة طفلك يوميا، وإذا ظهرت عليه أي علامات توجه لأقرب مستشفى أو قم بعزله بالمنزل وإعطاء العلاج له، والإبلاغ فورا لاتخاذ الخطوات اللازمة اتجاه الحضانة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

النيابة العامة تأمر بحبس متهم جديد بقضية فتاة «فيرمونت»

السودان: منسوب النيل ينخفض اعتبارًا من الغد

«الجمارك»: سيارة ياسمين صبرى معفاة من الرسوم طبقا للاتفاقيات

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

نجم الساعة

«تطوير وتوفير».. كيف تساهم «ميكنة الجامعات» في تحسين مستوى الطلاب؟

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

«في ذكراه».. محطات فى حياة «السيد بدير» المبهج الذى مات حزينا

«ينسب لخطيب ثورة عرابى».. تاريخ «اللقانى» أشهر شوارع مصر الجديدة

سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات

«هيئة الكتاب» تعيد فتح 29 منفذ بيع