بعد فتح الحضانات.. 10 نصائح لوقاية طفلك من كورونا

أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الحضانات التي تمت إعادة فتحها حتى الآن 1052 حضانة، في 26 محافظة، وفي السطور التالية تقدم 1 نصائح وإجراءات لوقاية طفلك من فيروس كورونا المستجد:1- يجب ان يتوفر بالحضانة مقياس للحرارة عن بعد ليتم قياس درجة حرارة العاملين، والأطفال بشكل يومي حفاظا على حياتهم.2- تأكد من عدد الأطفال الموجودين بالحضانة، لا تزيد نسبتهم عن 80%من السعة الاستيعابية لمساحة الحضانة.3- أكد على طفلك ان يراعي المسافة "التباعد الاجتماعي"و ان لا تقل عن متر واحد على الأقل.4- قم بتعليم طفلك ضرورة العطس في المنديل، ومراعاة إلقائه بعد الاستخدام على الفور حفاظا عليه وعلى زملائه.5- أكد على طفلك عدم تبادل الأدوات والشخصية مع زملائه حرصا على عدم انتقال العدوى.6- ضع مع طفلك زجاجة من مطهر أو الكحول لتطهير يديه.7-احرص على تحضير وجبات لطفلك لحمايته من تتناول أي شيء من الخارج لعدم انتقال العدوى.8- ضع مع طفلك مستلزماته الشخصية كالصابون، والكحول، والمطهر، ومناديل خاصة به.9- قم بالتأكيد على طفلك بتجنب لمس اليدين، أو العين، أو الأنف لتفادي انتقال الفيروس داخل الجسم.10- قم بالكشف على صحة طفلك يوميا، وإذا ظهرت عليه أي علامات توجه لأقرب مستشفى أو قم بعزله بالمنزل وإعطاء العلاج له، والإبلاغ فورا لاتخاذ الخطوات اللازمة اتجاه الحضانة.