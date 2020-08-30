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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة للعبة lol الجنسية التي يهاجمها أولياء الأمور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:46 م
لعبة lol الجنسية
لعبة lol الجنسية
نوران إمام
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طالب عدد من أولياء الأمور مؤخرًا بضرورة سحب دمية «لول سربرايز» من الأسواق، بسبب احتجاجهم على أن هذه الدمى تخفي رسائل وإيحاءات جنسية للأطفال الصغار في بعض نسخها، وذلك عند وضعها في الماء البارد.

اللعبة ليست جديدة، بل بدأ انتشارها يطرق أبواب العائلات في دول العالم، من بينها دول عربية كالكويت في 2015 والتي حقّقت انتشارًا واسعًا لما تعكسه من شكل جذّاب، وقدرات على تغيّر شكلها عند غمرها بالماء البارد. لكن أحد الإصدارات الجديدة للعبة كسر المحظورات، وفتح عيون الأهالي في بلدان العالم على خطر بدأ يدخل بيوتهم.

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لأم بريطانية تنصح الآباء بتجنب شراء تلك اللعبة، مناشدة بسحبها من سوق لما تحمله من خطورة على الأطفال وخطورتها في فتح عقولهم على الثقافة الجنسية بشكل غير سليم، وطالب الفيديو بمنع تصنيع لعبة LOL surprise doll.

أوضحت سيدة إنجليزية عبر فيديو مدى خطورة اللعبة، أظهرت أنه بمجرد غمر اللعبة بالماء المثلج ستظهر رسائل بها عبارات جنسية وإيحاءات جنسية خطيرة؛ لتقوم حملة بسوشيال ميديا لقيت صدى واسعا ببريطانية لمنع تلك اللعبة،حيث تعاملت الكويت بنفس قوة رد الفعل التي اتّخذتها بريطانيا وقامت بحظر دخول تلك اللعبة في الأسواق.

وتواصلت «الدستور» مع المستشارة دينا المقدم التي ناشدت المسؤولين حظر تلك اللعبة بعد وصولها مصر وبيعها بسعر 45 جنيهًا على إحدى مواقع التسوق الإلكتروني، مؤكدة أنها تحاول تقديم الوعي لكل الأباء لأخذ الحذر من تلك اللعبة وأنها ساهمت مع رواد التواصل في نشر الفيديو الذي يوضح خطورة اللعبة كما أنها ستقوم بإبلاغ النائب العام لحظرها من مصر لخطورة تأثيرها على عقول الأطفال.

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