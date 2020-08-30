محافظ مطروح يتابع تطوير مزلقان السكة الحديد بالضبعة

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة مزلقان السكة الحديد بالضبعة وأعمال الرصف والتطوير للمدخل الغربي للمدينة، لتيسير حركة المواصلات والمواطنين والظهور بالمظهر الحضاري.وأوضح اللواء هاني يوسف، رئيس مدينة الضبعة، أنه تجرى حاليا أعمال رفع كفاءة مزلقان السكة الحديد بالضبعة لتيسير حركة السيارات والمواطنين في العبور عبر المزلقان بطريقة آمنة، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد وكذلك أعمال الرصف والتطوير للمدخل الغربي للمدينه تنفيذ الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.