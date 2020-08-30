شمال سيناء: تخفيض سعر متر التصالح فى مخالفات البناء 25%

أصدر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض قيمة سعر متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 25 % من القيمة المقررة لكل منطقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.وقال المحافظ - في تصريح له اليوم الأحد - إن ذلك القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التي ينطبق عليها شروط التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.وأضاف أن القرار رقم (73) لسنة 2020 الصادر بهذا الشأن يتضمن تحديد القيمة المالية لسعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بمراكز المحافظة الستة حسب طبيعة كل منطقة على أن يقوم رؤساء مجالس المدن بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء المنصوص بواقع 25% من القيمة المقررة لكل منطقة، وبما لا يتعدى الخصم أقل فئة وهي 50 جنيها.