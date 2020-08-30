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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز»: بروكسل تستعد لمناقشة العقوبات ضد تركيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:54 ص
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، أنه من المقرر أن تناقش بروكسل العقوبات المفروضة على تركيا في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، بعد أن بدأت السبت في إجراء تدريبات في المياه المتنازع عليها بشرق البحر المتوسط.

وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الجمعة، إنه من المرجح أن تتم مناقشة العقوبات يوم 24 سبتمبر، وأنها يمكن أن تشمل الأفراد، أو السفن، أو الوصول إلى الموانئ الأوروبية، والتكنولوجيا الأوروبية في محاولة لتقييد قدرة تركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي، في المياه المتنازع عليها.

بينما قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول تعزيز الحوار بين اليونان وتركيا لتهدئة الوضع، ووفقًا لبعض الرؤى، قد يُكافأ أي تقليص من تركيا للتنقيب عن الطاقة في المنطقة المتنازع عليها بفرص تجارية بين الأسواق التركية والاتحاد الأوروبي.

لكن وفقًا لأحد الخبراء، من غير المرجح أن تردع عقوبات الاتحاد الأوروبي تركيا، حيث قال مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي السابق في تركيا، إن «نوع العقوبات التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة من المرجح أن يكون امتدادًا للعقوبات السابقة، المتعلقة بالأشخاص والمؤسسات المشاركة في أنشطة البحث والحفر»، ووصفها بأنها "عقوبات ذاتية".

وتابع: "لقد خلقت الأنشطة العسكرية التركية، والبيانات الشرسة المناهضة للاتحاد الأوروبي، والخلق الأحادي للأوضاع القانونية، والطبيعة المتكررة التي لا رجعة فيها لهذه القرارات السياسية، صورة سياسية وأمنية وقانونية لتركيا لا يمكن التنبؤ بها".


ودخلت تركيا واليونان في نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

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