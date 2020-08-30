رئيسا إسطنبول وأنقرة يكشفان كذب «الصحة التركية» حول إصابات كورونا

كشف رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة التركيتين، كذب وإخفاء وزارة الصحة التركية للبيانات الحقيقية حول انتشار فيروس كورونا المستجد فى تركيا، وذلك خلال مشاركتهما في حلقة نقاش طرحها حزب الخير التركي.وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أن أكبر مشكلة تواجهه هي عدم الشفافية في فترة تشهد الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتا إلى اتهام النظام لأي شخص يكشف الحقيقة بالخيانة، وفقا لموقع سوزجو التركي.وأشار أوغلو إلى تلاعب النظام التركي برئاسة حزب العدالة والتنمية في تقارير وفيات فيروس كورونا، بعد إصدار الأوامر إلى الهيئات المختصة بعدم الإشارة إلى الفيروس عند الحديث عن سبب الوفاة، وفقا لموقع تركيا الآن.وفى السياق، أعلن رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، وفاة 563 حالة في محافظة أنقرة بسبب فيروس كورونا المستجد.