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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منال سلامة تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد انقلاب سيارتها

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:46 م
منال سلامة
منال سلامة
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أكدت الفنانة منال سلامة، اليوم السبت، استقرار حالتها الصحية عقب حادث السير الذي تعرضت له مساء الجمعة على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها.

وقالت منال سلامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "الحمد لله الذي نجانا أنا وابنتي وصديقتها من الموت على طريق العلمين، بعد انفجار إطار السيارة"، مضيفة أن حالتها الصحية مستقرة وكذلك حالة ابنتها وصديقتها، ويتناولن العلاج حاليا بالمنزل.

كان المخرج عادل أديب، زوج الفنانة منال سلامة، أعلن في وقت سابق اليوم، تعرض زوجته وابنتهما وصديقتها لحادث سيارة على طريق العلمين، وإصابتهن ببعض الكدمات.

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