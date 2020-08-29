رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

علامتان على الجسم تحذران من انخفاض مستويات فيتامين B بشكل خطير

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:29 م
فيتامين B
فيتامين B
وكالات
طباعة
يعد نقص فيتامين B12 أكثر شيوعا مما يدركه الكثيرون، وعندما يفتقر الجسم إلى هذا الفيتامين الأساسي، قد يحدث عدد من الأعراض التحذيرية غير العادية.

ويدعم هذا الفيتامين الجهاز العصبي المركزي، ويساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ويحول الطعام، الذي تتناوله إلى طاقة، وعندما يصاب الشخص بنقص في الفيتامين، تُعاق هذه العمليات الحيوية، ويترتب على ذلك ظهور علامات تحذير غير عادية وقد يعني الشعور بألم في يديك أو صدمة عصبية على الجسم، أن مستوياتك منخفضة بشكل خطير.

وقد يكون الوخز الحاد في راحة إحدى اليدين أو كلتيهما، مؤشرا على أن مستويات B12 لديك منخفضة بشكل خطير.

ويحدث هذا فجأة وبدون سبب واضح في بقعة أسفل إصبع البنصر، كما أوضح موقع Thyroid Patient Advocacy.

وتابع الموقع: "إذا لم يتم علاج نقص فيتامين B12، فقد يبدأ الشعور بالوخز على طول الحافة الخارجية لليد، بدءا من المعصم ويحدث هذا الألم عندما ينثني الرسغ للخلف".

وتعد صدمة الأعصاب في جانب الجسم علامة تحذير أخرى لانخفاض مستويات B12.

ويمكن أن تحدث في جانب أي من الوركين، أو على جانبي الجزء العلوي من الجسم، على طول الأضلاع.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 الأخرى:
• التعب الشديد.
• نقص الطاقة.
• ضيق التنفس.
• الصداع.
• سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن).
• فقدان الشهية وفقدان الوزن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

السيسى يثمن وعى المصريين بأزمتى سد النهضة وليبيا: وهذا طلبى من الشباب

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

بالأرقام.. كيف تحول كورونا إلى «نعمة» للزراعة المصرية؟

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

انتصار عبدالفتاح: مصير مهرجان «سماع» لم يتحدد بعد

محمد العون يصل لنهاية «ممر الشاى الهندى»

لماذا رسم ناجى العلى «المسيح» كثيرًا فى أعماله الكاريكاتيرية؟

إقبال كبير على حفل أميرة البيلي في ساقية الصاوي (صور)