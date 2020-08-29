إيبارشية المنيا تؤجل عودة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا

أعلنت إيبارشية المنيا برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، أنها كانت تعتزم استئناف الاجتماعات والأنشطة داخل الكنائس بدءا من الاثنين القادم ٣١ أغسطس، ولكن نظرا لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من جديد خلال الأسبوع الأخير، فقد تقرر تأجيل ذلك حتى إشعار آخر.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن القداسات والعشيات مستمرة كما هي بما فيها أيام الجمعة، وكذلك صلوات الجنازات والأفراح، الرحلات والمؤتمرات والأيام الروحية، بنفس المعايير المتفق عليها.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال حليم - في بيان - إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.