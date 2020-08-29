السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات «الطرق والكبارى»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا من إنتاج الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يرصد افتتاح مشروعات جديدة في مجال الطرق والكباري، اليوم السبت.ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.