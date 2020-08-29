السيسى: لن أسمح باستمرار التعديات.. «ولو الشعب مش عاجبه همشى»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يسمح باستمرار التعديات ومخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفًا: "ولو فى حد مش عاجبه هسيب مكانى وأمشى، لن نسمح بتقطيع البلد بأيدينا، فنحن أعدى أعداء بلدنا، وليس من ينشر الإرهاب فقط ولو الشعب مش عاجبه يعمل استفتاء وأمشي".وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروعات بالإسكندرية: "كفاية كده عشان نحافظ على المتاح، متخربوش بلادكم، والله العظيم دا خراب يا جماعة لدولة، ومحدش يعمل كده، والأمر لله ثم لينا كلنا، وأنا لا يمكن أسمح بالمخالفات".واستطرد أن الدولة تنفق أكثر من اللازم فى سبيل إدخال الخدمات لمناطق المخالفات، مؤكدًا أن إزالة المخالفات تكليف وتحد للحكومة.