رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى: لن أسمح باستمرار التعديات.. «ولو الشعب مش عاجبه همشى»

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:29 م
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
طباعة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يسمح باستمرار التعديات ومخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفًا: "ولو فى حد مش عاجبه هسيب مكانى وأمشى، لن نسمح بتقطيع البلد بأيدينا، فنحن أعدى أعداء بلدنا، وليس من ينشر الإرهاب فقط ولو الشعب مش عاجبه يعمل استفتاء وأمشي".

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروعات بالإسكندرية: "كفاية كده عشان نحافظ على المتاح، متخربوش بلادكم، والله العظيم دا خراب يا جماعة لدولة، ومحدش يعمل كده، والأمر لله ثم لينا كلنا، وأنا لا يمكن أسمح بالمخالفات".

واستطرد أن الدولة تنفق أكثر من اللازم فى سبيل إدخال الخدمات لمناطق المخالفات، مؤكدًا أن إزالة المخالفات تكليف وتحد للحكومة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

بالشاكوش.. أمريكي يقتل زوجته المصرية لخلافات أسرية في سيوة

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

فاتن حمامة: أنا خيالية جدًا ومغرورة و«قنزوحة»

شريف صالح ينتهي من «حفلة الميتين الأوغاد»

«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

خزعل الماجدي يكشف سر تشويه «الحضارة البابلية»