السيسي: أضفنا علومًا جديدة للدراسة في الجامعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك عددًا كبيرًا من الأسر يوفد أولاده للتعليم في الخارج، لافتًا إلى أن مصر بها طلبة يدرسون في جامعات تصل تكلفتها سنويًّا من 30 إلى 35 ألف دولار.وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن هناك علومًا جديدة جرت إضافتها للدراسة فى الجامعات، وهو ما يحتاج من الإعلام إلى ضرورة شرح ذلك للمواطنين.وأوضح أن الجامعات المصرية تخرج عشرات الآلاف سنويًّا، مضيفًا: "جبنا العلوم الجديدة عشان الخريجين يكونوا جاهزين لسوق العمل".ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.