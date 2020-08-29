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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم العالى: 90 مليار جنيه حجم الاستثمار فى مجال التعليم

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:17 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ياسمين عباس
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه تمت زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 خلال السنوات القليلة الأخيرة، و32 جامعة خاصة، و8 جامعات أهلية، و3 جامعات تكنولوجية، و4 أفرع جامعات دولية جديدة، ونستهدف أن نصل خلال عام 2022 إلى 28 جامعة حكومية و35 جامعة خاصة و18 جامعة أهلية و9 جامعات تكنولوجية و8 أفرع جامعات دولية.

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن حجم المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي وصل إلى 45 مشروعًا، معقبًا: "بعد العرض على سيادتك دائمًا ما تدعم كل المشاريع في مجال التعليم العالي، وبالتالي توسعنا في الجامعات الأهلية والحكومية حتى تكون كل محافظات مصر مغطاة بخدمات تعليمية مجانية".

وتابع: "أيضًا فتحنا شريانا جديدا للتعليم وهو الجامعات التكنولوجية والتي تم افتتاح 3 جامعات منها، وفي طريقنا لإنشاء 6 جامعات جديدة خلال 2022، بالإضافة إلى 4 جامعات دولية"، موضحًا أن حجم الاستثمار في مجال التعليم على مدار أكثر من 100 سنة وصل إلى 90 مليار جنيه، وفي نطاق الجامعات الحكومية الجديدة تمت إضافة جامعة الوادي الجديد وجامعة مطروح وجامعة الأقصر وفي الطريق جامعة الغردقة.

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