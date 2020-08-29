سقوط عاطل عقب سرقته مسكن مدير مطعم بعابدين

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط عاطل بعد سرقته مسكن مدير مطعم بعابدين.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط شاشة عرض، أدوات منزلية، بحوزة شخص لقيامه بواقعة سرقة من داخل مسكن مدير مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" وأقر بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن كل المسروقات بمسكنه.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.