سقوط عاطل عقب سرقته مسكن مدير مطعم بعابدين
السبت 29/أغسطس/2020 - 05:50 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط عاطل بعد سرقته مسكن مدير مطعم بعابدين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط شاشة عرض، أدوات منزلية، بحوزة شخص لقيامه بواقعة سرقة من داخل مسكن مدير مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" وأقر بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن كل المسروقات بمسكنه.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط شاشة عرض، أدوات منزلية، بحوزة شخص لقيامه بواقعة سرقة من داخل مسكن مدير مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" وأقر بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن كل المسروقات بمسكنه.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.