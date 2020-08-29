القبض على عاطل متهم بارتكاب 5 وقائع سرقة بالمطرية

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن اليوم السبت، من القبض على عاطل بعد ارتكابه 5 وقائع سرقة بالمطرية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، واعترف بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالى من داخل مسكن عامل، مقيم بدائرة القسم، بأسلوب "التسلق" وأضاف بقيامه بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب وأرشد عن المضبوطات بحوزة عميله.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.