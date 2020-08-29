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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة مواطني المعصرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:24 م
ضبط شخصين
ضبط شخصين
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم السبت، من ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمعصرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامهما باستيقاف مواطنين وإيهامهم بأنهما رجال شرطة، واستوليا منهم على (هاتفى محمول)، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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