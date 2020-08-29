ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة مواطني المعصرة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم السبت، من ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمعصرة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامهما باستيقاف مواطنين وإيهامهم بأنهما رجال شرطة، واستوليا منهم على (هاتفى محمول)، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.