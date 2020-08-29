موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020 القاهرة



موعد صلاة المغرب 6:22 م



الإسكندرية



توقيت صلاة المغرب 6:28 م



المنصورة



المغرب 6:22 م



أسوان



توقيت صلاة المغرب 6:10 م



طنطا



توقيت صلاة المغرب 6:26 م



قنا



توقيت صلاة المغرب 6:13 م



الإسماعيلية



ميعاد صلاة المغرب 25: 6 م



شرم الشيخ



توقيت صلاة المغرب 6:30



وعن فضل صيام يوم عاشوراء قال سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ.



يشار إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل عاشوراء توقيت لقبول التوبة وإجابتها؛ ونقل علي رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ» رواه ابن أبي شيبة في "المصنف".



نستعرض لكم في هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020 ، حيث يوافق اليوم العاشر من شهر محرم هو يوم عاشوراء الذي يحتفل بقدومه المسلمين، ووفقًا لكثير من الفقهاء يستحب صيامه، لما في ذلك من فضل عظيم حيث قال رسول الله ﷺ (صيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) (رواه مسلم).وأجمع أهل العلم أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالي سيّدنا موسى عليه السّلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون، فقد روي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النّبي- صلّى الله عليه وسلّم- المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى- عند مسلم شكرًا- فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه).ويقدم لكم موقع " الدستور " في ضوء خدماته المتنوعة، قائمة تضم مواقيت أذان المغرب في جميع أنحاء محافظات مصر، لأداء صلاة المغرب.