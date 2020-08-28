الموسيقار هانى شنودة: عمرى فات وأنا قاعد على البيانو

تحدّث الموسيقار الكبير هاني شنودة عن مذكراته التاريخية والموسيقية والشخصية، والتي تم تسجيلها في كتاب باسم «مذكرات هاني شنودة».وقال «هامبسون»، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الجمعة، إنه سعيد بعرض موسيقى من تأليفه في البرنامج.وأكمل الموسيقار الكبير: «بحيي المخرج اللي قدر يجمع كل الأعمال دي كلها في كليب في منتهى الجمال».وتابع: أصبح عندي 78 عامًا، والعمر ده فات زي السهم المارق، وببص في المراية فجأة قلت إيه ده كبرت إمتى؟ مضيفًا: "عمري فات واستهلك وأنا قاعد على البيانو بس ومعملتش حاجة تانية"، ليعلق عليه رامي رضوان قائلًا: "القعدة علي البيانو دي هيا اللي متعتنا وخليتنا نسمع موسيقى"، ليرد عليه الموسيقار: "أنا خلقتني عشان أسعد الشعب المصري".