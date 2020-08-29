

واستقر سعر الجنيه المحلي موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوع، وذلك عقب عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.



أما في السوق العالمي تراجع الدولار اليوم بعد تغيير في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، في حين صعد الين بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

سعر الدولار اليوم السبت 29-8-2020 فى البنوك المصرية واستقر سعر الجنيه المحلي موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوع، وذلك عقب عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.أما في السوق العالمي تراجع الدولار اليوم بعد تغيير في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، في حين صعد الين بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.83جنيه للشراء، و15.93جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



حسب بيان البنك المركزي المصري سجل الدولار سعر 15.82 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرشين، 15.92 جنيه للبيع مقابل 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



أما في البنك الأهلى المصرى فسجلت العملة الأمريكية سعر15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



بينما سجل فى بنك مصر 15.93 جنيه للبيع مقابل سعره 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



سعر بنك القاهرة



15.93 جنيه للبيع مقابل سعره 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



بنك أبوظبي الإسلامي



15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



بنك عودة



15.84 جنيه للشراء.



15.94 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي cib



15.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



بنك الإسكندرية

15.83 جنيه للشراء.



15.93 جنيه للبيع.

