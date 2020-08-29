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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 29-8-2020 فى البنوك المصرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:36 ص
الدولار
الدولار
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يقدم موقع "الدستور" لقراءه سعر الدولار الأمريكي، اليوم السبت 29-8-2020، مع تعاملات نهاية شهر أغسطس 2020، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات العالمية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يتحكم في معظم أسعار السلع الأساسية، وبأتي ذلك في الوقت الذي يتباين فيه سعر العملة الخضراء في الأسواق المحلية والعالمية.

واستقر سعر الجنيه المحلي موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوع، وذلك عقب عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.

أما في السوق العالمي تراجع الدولار اليوم بعد تغيير في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، في حين صعد الين بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

سعر الدولار اليوم السبت 29-8-2020 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.83جنيه للشراء، و15.93جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

حسب بيان البنك المركزي المصري سجل الدولار سعر 15.82 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرشين، 15.92 جنيه للبيع مقابل 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

أما في البنك الأهلى المصرى فسجلت العملة الأمريكية سعر15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

بينما سجل فى بنك مصر 15.93 جنيه للبيع مقابل سعره 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر بنك القاهرة

15.93 جنيه للبيع مقابل سعره 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

بنك أبوظبي الإسلامي 

15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

بنك عودة

15.84 جنيه للشراء.

15.94 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib
15.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

بنك الإسكندرية
15.83 جنيه للشراء.

15.93 جنيه للبيع.

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