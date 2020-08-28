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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«وزيري»: الانتهاء من أعمال متحف المركبات الملكية بـ65 مليون جنيه

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:40 م
الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
الشيماء زيدان
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تحدث الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، عن التطوير المستمر من صيانة وترميم للمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل وجود جائحة كورونا.

وقال "وزيري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الحركة السياحية أصبحت عددًا لا بأس به، ويوم 1 سبتمبر ستعود السياحة الثقافية.

وأشار، إلى أن متحف المركبات الملكية الذي طال انتظاره منذ عام 2002، تم الانتهاء منه بتكلفة وصلت 65 مليون جنيه وسيتم افتتاحه في الوقت المناسب له.

وأكمل: "متحف الحضارة سيتم الانتهاء منه بالكامل في بضع أسابيع، ومجموعة "توت عنخ آمون" ستعرض قطع منها في متاحف البحر الأحمر وشرم الشيخ.

وأكد أمين المجلس الأعلى للآثار، أن مبنى "رويال هاوس" قديم وغير أثري كما ادعى البعض.

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