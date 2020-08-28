«وزيري»: الانتهاء من أعمال متحف المركبات الملكية بـ65 مليون جنيه

تحدث الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، عن التطوير المستمر من صيانة وترميم للمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل وجود جائحة كورونا.وقال "وزيري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الحركة السياحية أصبحت عددًا لا بأس به، ويوم 1 سبتمبر ستعود السياحة الثقافية.وأشار، إلى أن متحف المركبات الملكية الذي طال انتظاره منذ عام 2002، تم الانتهاء منه بتكلفة وصلت 65 مليون جنيه وسيتم افتتاحه في الوقت المناسب له.وأكمل: "متحف الحضارة سيتم الانتهاء منه بالكامل في بضع أسابيع، ومجموعة "توت عنخ آمون" ستعرض قطع منها في متاحف البحر الأحمر وشرم الشيخ.وأكد أمين المجلس الأعلى للآثار، أن مبنى "رويال هاوس" قديم وغير أثري كما ادعى البعض.