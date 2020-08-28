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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

‎«المؤتمر» يثمن جهود وزارة الداخلية في القبض على محمود عزت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:29 م
محمود عزت
محمود عزت
إسلام نصير
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‎ثمن حسام مرسي عضو الهيئة العليا ‎لحزب المؤتمر، مجهود قوات الأمن في السعي ليلًا ونهارًا في ملاحقة الجماعات الإرهابية داخل الوطن وخارجهًا؛ للحفاظ على أمن واستقرار مصر والوطن العربي أجمع من الأفكار المتطرفة، مؤكدًا الصدمة التي أصابت التنظيم العالمي لجماعات والإخوان والأجهزة الاستخباراتية التي تدعمها بعد القبض على الهارب محمود عزت كقيادي مؤثر في جماعة الإخوان الإرهابية.

‎وأضاف مرسي، في بيان له اليوم الجمعة، أن القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، رسالة قوية للدول الداعمة لهم والمعادية للقيادة السياسية المصرية.

وأضاف مرسي، أن قيادات جماعة الإخوان أصيبت بخيبة أمل بعد إفشال تحركاتهم في مصر، مطالبًا شعب مصر العظيم بعدم الانسياق وراء الشائعات التي سوف يتبنى بثها الجماعات وراء الإرهابية لمحاولة النيل من استقرار البلاد.

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