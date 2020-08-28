رئيس فرنسا لنظيره الصيني: سياستنا بشأن «G5» تمليها السيادة الوطنية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه أبلغ نظيره الصيني، أن السياسية الفرنسية بشأن 5G تمليها السيادة الوطنية.وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي صباح، اليوم الجمعة، إلى باريس للقاء ماكرون ونظيره الفرنسي جون إيف لو دريان.وتأتي الزيارة في إطار جولة تدوم 5 أيام، يقوم بها وزير الخارجية الصيني في أوروبا، وتشمل إيطاليا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا والنرويج.وتهدف الزيارة إلى بحث ملفات الحوار الاستراتيجي والتعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالحرب التجارية مثل أزمة شركة "هواوي" ومشروع الجيل الخامس للإنترنت G5.