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محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس فرنسا لنظيره الصيني: سياستنا بشأن «G5» تمليها السيادة الوطنية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:32 م
ماكرون
ماكرون
منار أحمد
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه أبلغ نظيره الصيني، أن السياسية الفرنسية بشأن 5G تمليها السيادة الوطنية.

وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي صباح، اليوم الجمعة، إلى باريس للقاء ماكرون ونظيره الفرنسي جون إيف لو دريان.

وتأتي الزيارة في إطار جولة تدوم 5 أيام، يقوم بها وزير الخارجية الصيني في أوروبا، وتشمل إيطاليا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا والنرويج.

وتهدف الزيارة إلى بحث ملفات الحوار الاستراتيجي والتعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالحرب التجارية مثل أزمة شركة "هواوي" ومشروع الجيل الخامس للإنترنت G5.

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