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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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سيرين عبدالنور تشعل إنستجرام بفستان أبيض كرانيش (صورة)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:07 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت سيرين عبدالنور، بإطلالة في غاية الجاذبية، حيث تألقت بفستان أبيض بكرانيش، واعتمدت مكياج ناعم، حيث ركزت في العيون على اللون البني، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك الفاتح، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها.

وعلقت سيرين عبدالنور على الصورة، قائلة: "كل شي حوالينا ممكن يتغير بلحظة، واللحظة يللي بتمرق ما ممكن يرجع مثلها.. نحنا بوقت عم علمنا نقدّر الذكريات الحلوة، وانو نعبّر للناس اللي منحبن أهميتهن بحياتنا ونعيش لحظاتنا للآخر على أمل يكون بكرا أفضل".

وأحدث أعمال سيرين عبدالنور، كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

جدير بالذكر أن "الهيبة" بجزئه الرابع من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم من بينهم الممثلة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم. ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2020.

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