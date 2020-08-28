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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتيلان في اشتباكات طائفية جنوب بيروت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:46 م
بيروت
بيروت
منار أحمد
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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة على الأقل في اشتباكات ببلدة جنوب بيروت العاصمة اللبنانية، فيما حثت عدة أحزاب سياسية على الهدوء.

وقال الجيش اللبناني، على حسابه على "تويتر"، إنه نشر وحدات في بلدة خلدة "للسيطرة على الوضع" وإعادة الهدوء.

ودعا اللواء عباس إبراهيم، دعا حزب الله الشيعي وحركة أمل والسياسي السني سعد الحريري لتهدئة الوضع، مشيرًا إلى أنه تم تبادل إطلاق النار، فضلًا عن لقطات لإطلاق النار والحرائق المشتعلة في مبانى المنطقة.

وأضاف إبراهيم أن المواجهة اندلعت بعد خلاف قبل أيام بشأن لافتة بمناسبة عاشوراء الشيعة في منطقة يقطنها الشيعة والسنة، كما أشار الجيش اللبناني في بيانه على تويتر إلى خلاف حول اللافتة.

وعبّرت عدة أحزاب سياسية عن قلقها إزاء الحادث مع استمراره في الظهور، مما يعكس حالة بلد على حافة الهاوية، وسط مخاوف من أنه قد يتصاعد ويزيد من تفاقم أزمات لبنان المتعددة وسط فراغ سياسي.

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