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محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 8 سائقين نقل أثناء سرقة مواد حجرية بالقطامية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:40 م
ضبط سائق
ضبط سائق
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط محجر دون ترخيص، و8 سيارات نقل قلاب ولودر وقائديها، أثناء قيامهم بسرقة المواد المحجرية بالقطامية.

تمكنت مديرية أمن القاهرة، خلال حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة استهدفت منطقة أبوالهول بدائرة قسم شرطة القطامية- من ضبط 9 أشخاص أثناء استقلالهم 8 سيارات نقل قلاب محملة بالرمال– لودر دون لوحات معدنية، لقيامهم بسرقة المواد المحجرية بدائرة القسم.

كما تم القبض على خفير خصوصى، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بإدارة محجر كائن بدائرة القسم "دون ترخيص" وبحوزته مبلغ مالى– 4 هواتف محمولة– دفتر كشف حساب.

وبمواجتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم الوقائع على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

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