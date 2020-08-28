رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أشرف على عمليات إرهابية.. ضبط «عزت» مؤسس جناح الإخوان المسلح

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:18 ص
محمود عزت
محمود عزت
ياسمين عباس
طباعة
أعلنت فضائية "إ&كسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن أن وزارة الداخلية ألقت القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة.

وأشارت وزارة الداخلية، أنه تم العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوي على برامج مشفرة، وتهدف تلك البرامج إلى تأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد.

ويعتبر الإرهابي محمود عزت،هو المسؤول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو" والتي كان من أبرزها:

1- حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015.

2- حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

3- حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016.

4- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد الأسبق عام 2016.

5- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

«130 مليون دولار».. أمريكا تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

فرنسا تفرض وضع الكمامات في كافة أنحاء باريس

بعد وجود مادة محظورة.. الصين تعلق واردات لحم البقر من أستراليا

بعد رحيله.. هذا ما سيخلفه ميسى من استثمارات بمدينة برشلونة

صيام عاشوراء.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28-8-2020

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى

الحدينى: على اتحاد الكتاب بناء مستشفى مركزى لخدمة المبدعين

صدور الجزء الثانى من سلسلة التربية البيئية العالمية لـ ريهام رفعت

جوجل يحتفى بالروائى الفرنسى الأشهر «ألكسندر دوما»