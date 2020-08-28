أشرف على عمليات إرهابية.. ضبط «عزت» مؤسس جناح الإخوان المسلح

أعلنت فضائية "إ&كسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن أن وزارة الداخلية ألقت القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة.وأشارت وزارة الداخلية، أنه تم العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوي على برامج مشفرة، وتهدف تلك البرامج إلى تأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد.ويعتبر الإرهابي محمود عزت،هو المسؤول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو" والتي كان من أبرزها:1- حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015.2- حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.3- حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016.4- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد الأسبق عام 2016.5- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016.