سعر اليورو اليوم الجمعة 28-8-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الجمعة 28-8-2020 في البنوك المصرية

وتراجع اليورو في بنك اتش اس بي سي ليسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93، وفي البنك الاهلي المصري بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.95، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.83، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.95، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.85.

أسعار اليورو اليوم

كما واصل اليورو تراجعه في البنوك خلال عطلة الأسبوع ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.85، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.