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اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 28-8-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:56 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 28-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، شهدت أسعار النفط العالمي خلال آخر تداولات تراجعًا ملحوظًا، نتيجة إعصار لورا الذي ضرب ولاية لويزيانا الامريكية والمكسيك، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا بما يعادل 1.2 % ليتحدد سعر التسوية عند 45.09 دولار للبرميل ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.8 بالمئة لتسجل 43.04 دولار للبرميل.

وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني وبنك الكويت الوطني، مقابل تراجع سعره في البنك المصري لتنمية الصادرات وفي بنك الاستثمار العربي.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.87، كما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93.

سعر اليورو اليوم الجمعة 28-8-2020 في البنوك المصرية

وتراجع اليورو في بنك اتش اس بي سي ليسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93، وفي البنك الاهلي المصري بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.95، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.83، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.95، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.85.

أسعار اليورو اليوم

كما واصل اليورو تراجعه في البنوك خلال عطلة الأسبوع ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.85، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.

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